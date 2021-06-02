Cтало известно, где Шахтер будет готовиться к новому сезону

Новый главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби после назначения главным тренером «горняков» уехал в отпуск на родину, но уже определился с подготовительными планами донетчан на летнее межсезонье.

Из отпуска горняки планируют выйти 14 июня. Спустя пару дней после медосмотра и втягивающего сбора на своей базе в Святошино в Киеве, делегация «Шахтера» отправится на зарубежный сбор.

Заключительный этап подготовки перед стартом нового сезона горняки проведут в Австрии. Там же команда проведет несколько товарищеских игр.

Добавим, что официальный дебют итальянского тренера Роберто Де Дзерби на посту главного тренера «Шахтера» состоится 24 июля в Киеве, когда донетчане в Суперкубке страны сыграют против киевского Динамо.