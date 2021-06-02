Брат к брату: Евгений Пасич может перейти в Верес

Руководство перволигового «Вереса» планирует оставить в команде всех футболистов, завоевавших для Ровно путевку в элитный дивизион.

Думают уже ровенчане и над доукомплектацией. Они проявляют интерес к опытным полузащитникам Евгению Пасичу и Дмитрию Клецу, у которых закончились контракты с донецким «Олимпиком» и азербайджанским «Сабахом» соответственно.

Кстати, в 2017 году Евгений Пасич вместе со своим братом Геннадием уже защищали цвета «Вереса», а затем перешли в «Олимпик». В 2020 году Геннадий возвратился в «Верес» и не исключено, что вскоре к нему присоединится и Евгений.

Напомним, что за два тура до финиша «Верес» уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 62 очка.