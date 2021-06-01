Клец может продолжить карьеру в Вересе

Полузащитник Дмитрий Клец может присоединиться к «Вересу». Накануне «Сабах» объявил о прекращении сотрудничества с Клецом.
Контракт украинца с азербайджанским клубом истек и стороны не стали продлевать соглашение.
Клец выступал за «Сабах» с февраля 2021 года. Хавбек провел шесть матчей за азербайджанскую команду, не отметившись результативными действиями.
Ранее Клец играл за азербайджанскую «Кешлю». В Украине Дмитрий выступал за львовские «Карпаты».
«Верес» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, опережая «Черноморец» на четыре очка. Команда из Ровно досрочно вышла в УПЛ.
Источник — Sportarena
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