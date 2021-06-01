Клец может продолжить карьеру в Вересе

Экс-хавбек «Карпат» покинул азербайджанский «Сабах»

  • 01.06.2021 10:31
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Клец может продолжить карьеру в Вересе
© ФК Карпаты. Дмитрий Клец

Полузащитник Дмитрий Клец может присоединиться к «Вересу». Накануне «Сабах» объявил о прекращении сотрудничества с Клецом.

Контракт украинца с азербайджанским клубом истек и стороны не стали продлевать соглашение.

Клец выступал за «Сабах» с февраля 2021 года. Хавбек провел шесть матчей за азербайджанскую команду, не отметившись результативными действиями.

Ранее Клец играл за азербайджанскую «Кешлю». В Украине Дмитрий выступал за львовские «Карпаты».

«Верес» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, опережая «Черноморец» на четыре очка. Команда из Ровно досрочно вышла в УПЛ.

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Источник — Sportarena

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