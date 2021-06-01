ОФИЦИАЛЬНО. Клец покинул Сабах из Азербайджана

Украинский полузащитник Дмитрий Клец покинул клуб «Сабах» из Азербайджана.
Дмитрий играл за «Сабах» в футболке с номером 48 с февраля 2021 года. Он покинул клуб из-за истечения срока контракта.
В минувшем сезоне Клец провел 6 матчей в чемпионате Азербайджана, результативными действиями не отличился.
25-летний игрок с 2013 по 2020 год выступал за «Карпаты» Львов (101 матч, 2 гола в УПЛ).
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Источник — Sport.ua
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