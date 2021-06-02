Источник: В продлении контракта с Луческу есть много нюансов

Румынский тренер останется в «Динамо» еще на два сезона

  • 02.06.2021 12:50
  • 3035 просмотров
  • 2 комментария
Источник: В продлении контракта с Луческу есть много нюансов
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

75-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу продлил контракт с киевским клубом до 2023 года.

«Новость о продлении контракта с Луческу до 2023 года не совсем как бы и новость. И гуляла она в медиапространстве давненько. Но правильное ли решение? Здесь сложнее. Есть много нюансов, среди которых превалируют финансы. Обоюдные. К сожалению», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Луческу возглавил «Динамо» летом минувшего года и выиграл с киевским клубом чемпионат Украины, а также Кубок и Суперкубок Украины.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 02.06.2021 13:22
    +1
    по информации этого инсайдера, румын еще год назад отказался от работы в ДК
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 02.06.2021 13:21
    0
    Оце інсайд!!! В прогнозуваннях Ванги більше інформації про додаткові умови між Динамо і Лучем
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 02.06.2021 13:22
    +1
    по информации этого инсайдера, румын еще год назад отказался от работы в ДК
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 02.06.2021 13:21
    0
    Оце інсайд!!! В прогнозуваннях Ванги більше інформації про додаткові умови між Динамо і Лучем
    Ссылка
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