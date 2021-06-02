Источник: В продлении контракта с Луческу есть много нюансов

75-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу продлил контракт с киевским клубом до 2023 года.

«Новость о продлении контракта с Луческу до 2023 года не совсем как бы и новость. И гуляла она в медиапространстве давненько. Но правильное ли решение? Здесь сложнее. Есть много нюансов, среди которых превалируют финансы. Обоюдные. К сожалению», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Луческу возглавил «Динамо» летом минувшего года и выиграл с киевским клубом чемпионат Украины, а также Кубок и Суперкубок Украины.