Игорь ШУХОВЦЕВ: «Кулач попросту не вписывается в игровые модели Шевченко»

Известный в прошлом вратарь Игорь Шуховцев рассказал, кого бы он еще включил в расширенный список главной команды страны.

«Кого бы я, будь моя воля, еще включил в расширенный список кандидатов в сборную? Владислава Кулача из «Ворсклы». И не только потому, что он стал лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ. Полтавчанин - думающий игрок, нестандартный в своих действиях, но, скорее всего, он попросту не вписывается в игровые модели Андрея Шевченко», - сказал Шуховцев.

Напомним, что в групповом турнире чемпионата Европы соперниками национальной сборной Украины будут футболисты Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Накануне была объявлена окончательная заявка сборной Украины на чемпионат Европы-2020.