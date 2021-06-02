Игорь ШУХОВЦЕВ: «Кулач попросту не вписывается в игровые модели Шевченко»

Специалист – об отсутствии лучшего бомбардира УПЛ в сборной Украины

  • 02.06.2021 12:30
  • 517 просмотров
  • 2 комментария
Игорь ШУХОВЦЕВ: «Кулач попросту не вписывается в игровые модели Шевченко»
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Известный в прошлом вратарь Игорь Шуховцев рассказал, кого бы он еще включил в расширенный список главной команды страны.

«Кого бы я, будь моя воля, еще включил в расширенный список кандидатов в сборную? Владислава Кулача из «Ворсклы». И не только потому, что он стал лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ. Полтавчанин - думающий игрок, нестандартный в своих действиях, но, скорее всего, он попросту не вписывается в игровые модели Андрея Шевченко», - сказал Шуховцев.

Напомним, что в групповом турнире чемпионата Европы соперниками национальной сборной Украины будут футболисты Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Накануне была объявлена окончательная заявка сборной Украины на чемпионат Европы-2020.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 02.06.2021 12:52
    +1
    Кулач не вписывается, Буяльский не вписывается, как бы мы не обосцались на Евро.. Зато вписываются Соболи, Макаренкы, Тымчыки, Зубковы и т.д.
    Ссылка
    XBanat
      XBanat, 02.06.2021 12:39
    0
    Всё просто если бы он был игроком Шахтера или Динамо 100% был в сборной что вы Шеву не знаете
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 02.06.2021 12:52
    +1
    Кулач не вписывается, Буяльский не вписывается, как бы мы не обосцались на Евро.. Зато вписываются Соболи, Макаренкы, Тымчыки, Зубковы и т.д.
    Ссылка
    XBanat
      XBanat, 02.06.2021 12:39
    0
    Всё просто если бы он был игроком Шахтера или Динамо 100% был в сборной что вы Шеву не знаете
    Ссылка
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