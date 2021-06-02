Игорь ШУХОВЦЕВ: «Кулач попросту не вписывается в игровые модели Шевченко»

Известный в прошлом вратарь Игорь Шуховцев рассказал, кого бы он еще включил в расширенный список главной команды страны.
«Кого бы я, будь моя воля, еще включил в расширенный список кандидатов в сборную? Владислава Кулача из «Ворсклы». И не только потому, что он стал лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ. Полтавчанин - думающий игрок, нестандартный в своих действиях, но, скорее всего, он попросту не вписывается в игровые модели Андрея Шевченко», - сказал Шуховцев.
Напомним, что в групповом турнире чемпионата Европы соперниками национальной сборной Украины будут футболисты Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
Накануне была объявлена окончательная заявка сборной Украины на чемпионат Европы-2020.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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