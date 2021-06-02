Сборная Украины после матча с Северной Ирландией сразу вернется в Харьков

В Днепре команда Андрей Шевченко проведет всего несколько часов

  • 02.06.2021 11:29
  • 1108 просмотров
  • 0 комментариев
Сборная Украины после матча с Северной Ирландией сразу вернется в Харьков
© УАФ

Сборная Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020 проведет контрольный матч против Северной Ирландии. Встреча пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».

Вылет национальной команды запланирован на завтра на самолете ориентировочно в 11 часов. После матча задерживаться в Днепре сборная Украины не будет и к ночи вернется в Харьков.

Перед игрой после прилета в Днепр команда пару часов проведет в отеле Аксельхоф.

Контрольный матч Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня и начнется в 21:00.

Напомним, что вчера была объявлена окончательная заявка сборной Украины на чемпионат Европы-2020. Вне заявки оказались Андрей Лунин, Богдан Леднев, Александр Сирота, Артем Бондаренко и Богдан Михайличенко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности