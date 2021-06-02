Сборная Украины после матча с Северной Ирландией сразу вернется в Харьков

Сборная Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020 проведет контрольный матч против Северной Ирландии. Встреча пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».

Вылет национальной команды запланирован на завтра на самолете ориентировочно в 11 часов. После матча задерживаться в Днепре сборная Украины не будет и к ночи вернется в Харьков.

Перед игрой после прилета в Днепр команда пару часов проведет в отеле Аксельхоф.

Контрольный матч Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня и начнется в 21:00.

Напомним, что вчера была объявлена окончательная заявка сборной Украины на чемпионат Европы-2020. Вне заявки оказались Андрей Лунин, Богдан Леднев, Александр Сирота, Артем Бондаренко и Богдан Михайличенко.