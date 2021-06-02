Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Зимой было 2-3 клуба, которые мной интересовались»

Лидер сборной Украины рассказал, почему не сменил клуб

  • 02.06.2021 10:50
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Зимой было 2-3 клуба, которые мной интересовались»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский признался, что к нему проявляли интерес несколько клубов. Украинец рассказал, почему не поменял клубную прописку.

– Мне говорили, что было 2-3 клуба, которые интересовались. Это было в межсезонье, зимой, но я не хотел уходить, потому что нужно было перевозить семью, Евро скоро. Я даже не задумывался об этом. Тем более я знаю, что все трансферы проводятся летом, когда тренер готовится к сезону. Они берут футболистов на конкретные позиции.

– После Евро готов к новому вызову?
– Я пока не знаю, потому что не всё от меня зависит. Я от себя делаю максимально на поле, моя задача - играть и работать. Есть еще клуб «Аталанта», у которого есть свое мнение и видение по этому моменту. Сейчас главное - Евро, а дальше посмотрим.

Ранее сообщалось, что Малиновскому требуется операция.

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Источник — BurBuzz

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