Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Зимой было 2-3 клуба, которые мной интересовались»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский признался, что к нему проявляли интерес несколько клубов. Украинец рассказал, почему не поменял клубную прописку.

– Мне говорили, что было 2-3 клуба, которые интересовались. Это было в межсезонье, зимой, но я не хотел уходить, потому что нужно было перевозить семью, Евро скоро. Я даже не задумывался об этом. Тем более я знаю, что все трансферы проводятся летом, когда тренер готовится к сезону. Они берут футболистов на конкретные позиции.

– После Евро готов к новому вызову?

– Я пока не знаю, потому что не всё от меня зависит. Я от себя делаю максимально на поле, моя задача - играть и работать. Есть еще клуб «Аталанта», у которого есть свое мнение и видение по этому моменту. Сейчас главное - Евро, а дальше посмотрим.

Ранее сообщалось, что Малиновскому требуется операция.