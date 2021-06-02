Л. Киченок/Родионова – Н. Киченок/Олару. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго июня украинские парницы Людмила и Надежда Киченок стартуют на Ролан Гаррос.



В матче первого круга украинки встретятся между собой. Людмила в дуэте с Ариной Родионовой из Австралии сыграет против Надежды в тандеме с румынкой Ралукой Олару. Матч состоится вторым запуском на корте №3 после парной встречи у мужчин. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.



Дальше по сетке победительницы встречи Клара Бюрель / Хлое Паке (обе Франция) – Мию Като (Япония) / Рената Ворачова (Чехия).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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