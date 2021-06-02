Игорь ШУХОВЦЕВ: «Шевченко отцепил Лунина из-за отсутствия игровой практики»

Специалист – о выборе главного тренера сборной Украины

  • 02.06.2021 10:09
  • 867 просмотров
  • 3 комментария
Игорь ШУХОВЦЕВ: «Шевченко отцепил Лунина из-за отсутствия игровой практики»
© ФК Шахтер Донецк. Игорь Шуховцев

Известный в прошлом вратарь Игорь Шуховцев поделился своим мнением о голкиперах, включенных в заявку национальной сборной Украины на чемпионат Европы по футболу.

«Для меня Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин - лучшие на сегодняшний день вратари Украины. Я никому не собираюсь навязывать свою точку зрению и кому-то из них отдавать предпочтение. Это, прежде всего, выбор главного тренера Андрея Шевченко, отвечающего за результат, да и впереди еще два контрольных матча - с Северной Ирландией и Кипром, которые помогут определить самого достойного. Хотя, на мой взгляд, Андрей Шевченко назовет, кто именно будет играть в стартовом поединке - с Нидерландами, в лучшем случае, накануне противостояния. Многое будет зависеть от того, в каком игровом тонусе будут находиться стражи ворот.

Что касается отсутствия в заявке Андрея Лунина, то здесь, в первую очередь, сказалось отсутствие у него игровой практики в «Реале».

Впрочем, мне могут возразить, мол, в таком же незавидном положении находится и Андрей Пятов. Однако не забывайте, что у вратаря «Шахтера» есть важный «козырь» - опыт», - сказал Шуховцев.

Напомним, что в групповом турнире чемпионата Европы соперниками национальной сборной Украины будут футболисты Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 02.06.2021 10:54
    0
    Ну якщо Шевченко керується фактором хто грає той в Збірній, тоді чому в складі Судаков, а не, наприклад Бондаренко? (маю на увазі тих хто був в розширеному списку) Також досвід? Чи все-таки подвійні стандарти?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 02.06.2021 10:52
    0
    Спасибо, капитан Очевидность
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    nivava
      nivava, 02.06.2021 10:27
    +1
    Если в БЛИЖАЙЩЕЕ время не найдёт себе команду, можно вычёркивать..., как и когда-то ПЕРСПЕКТИВНОГО Коваля
    Ссылка
    nivava
      nivava, 02.06.2021 10:27
    +1
    Если в БЛИЖАЙЩЕЕ время не найдёт себе команду, можно вычёркивать..., как и когда-то ПЕРСПЕКТИВНОГО Коваля
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 02.06.2021 10:54
    0
    Ну якщо Шевченко керується фактором хто грає той в Збірній, тоді чому в складі Судаков, а не, наприклад Бондаренко? (маю на увазі тих хто був в розширеному списку) Також досвід? Чи все-таки подвійні стандарти?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 02.06.2021 10:52
    0
    Спасибо, капитан Очевидность
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