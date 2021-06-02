Игорь ШУХОВЦЕВ: «Шевченко отцепил Лунина из-за отсутствия игровой практики»

Известный в прошлом вратарь Игорь Шуховцев поделился своим мнением о голкиперах, включенных в заявку национальной сборной Украины на чемпионат Европы по футболу.

«Для меня Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин - лучшие на сегодняшний день вратари Украины. Я никому не собираюсь навязывать свою точку зрению и кому-то из них отдавать предпочтение. Это, прежде всего, выбор главного тренера Андрея Шевченко, отвечающего за результат, да и впереди еще два контрольных матча - с Северной Ирландией и Кипром, которые помогут определить самого достойного. Хотя, на мой взгляд, Андрей Шевченко назовет, кто именно будет играть в стартовом поединке - с Нидерландами, в лучшем случае, накануне противостояния. Многое будет зависеть от того, в каком игровом тонусе будут находиться стражи ворот.

Что касается отсутствия в заявке Андрея Лунина, то здесь, в первую очередь, сказалось отсутствие у него игровой практики в «Реале».

Впрочем, мне могут возразить, мол, в таком же незавидном положении находится и Андрей Пятов. Однако не забывайте, что у вратаря «Шахтера» есть важный «козырь» - опыт», - сказал Шуховцев.

Напомним, что в групповом турнире чемпионата Европы соперниками национальной сборной Украины будут футболисты Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.