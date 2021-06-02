Представители Шахтера и Бенфики провели встречу по Педриньо

Накануне в Португалии состоялась встреча между главой департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту и руководством «Бенфики», на которой обсуждался возможный переход в украинский клуб правого вингера лиссабонцев Педриньо.

Отмечается, что никаких существенных сдвигов встреча не дала, и стороны все еще имеют различные взгляды на сумму сделки.

Помимо «Шахтера» виды на Педриньо имеют еще два европейских клуба.

В самой «Бенфике» хотят договориться о полноценной продаже игрока, даже если финансово это предложение будет чуть хуже арендного с опцией выкупа.

Сам Педриньо хотел бы остаться в Европе, но предпочтет выбрать клуб, где ему пообещают игровую практику и больше возможностей, чем он получил в «Бенфике».

В сезоне-2020/21 Педриньо провел 31 матч во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 4 ассиста. Преимущественно 23-летний бразилец появлялся на поле на замены со скамейки запасных.

Накануне сообщалось, что Педриньо согласовал условия личного контракта с «Шахтером».