Представители Шахтера и Бенфики провели встречу по Педриньо

Жозе Боту находится в Португалии, где ведет переговоры от имени «горняков»

  • 02.06.2021 09:26
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Представители Шахтера и Бенфики провели встречу по Педриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Накануне в Португалии состоялась встреча между главой департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту и руководством «Бенфики», на которой обсуждался возможный переход в украинский клуб правого вингера лиссабонцев Педриньо.

Отмечается, что никаких существенных сдвигов встреча не дала, и стороны все еще имеют различные взгляды на сумму сделки.

Помимо «Шахтера» виды на Педриньо имеют еще два европейских клуба.

В самой «Бенфике» хотят договориться о полноценной продаже игрока, даже если финансово это предложение будет чуть хуже арендного с опцией выкупа.

Сам Педриньо хотел бы остаться в Европе, но предпочтет выбрать клуб, где ему пообещают игровую практику и больше возможностей, чем он получил в «Бенфике».

В сезоне-2020/21 Педриньо провел 31 матч во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 4 ассиста. Преимущественно 23-летний бразилец появлялся на поле на замены со скамейки запасных.

Накануне сообщалось, что Педриньо согласовал условия личного контракта с «Шахтером».

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Источник — Maisfutebol

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