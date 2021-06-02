Мечты сбываются! Судаков обрадовался попаданию в состав на Евро-2020

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины написал stories в Instagram

  • 02.06.2021 02:17
  • 178 просмотров
  • 1 комментарий
Мечты сбываются! Судаков обрадовался попаданию в состав на Евро-2020
© Instagram

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков обрадовался попаданию в итоговый состав сборной Украины на Евро-2020.

Полузащитник написал stories в Instagram: «Мечты сбываются! Верить и работать!»

18-летний футболист дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Бахрейна (1:1).

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро-2020

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.06.2021 03:20
    0
    Нужно только быть.. внебрачным сыном Ахметова и Павелки.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.06.2021 03:20
    0
    Нужно только быть.. внебрачным сыном Ахметова и Павелки.
    Ссылка
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