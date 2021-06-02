Мечты сбываются! Судаков обрадовался попаданию в состав на Евро-2020

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков обрадовался попаданию в итоговый состав сборной Украины на Евро-2020.
Полузащитник написал stories в Instagram: «Мечты сбываются! Верить и работать!»
18-летний футболист дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Бахрейна (1:1).
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро-2020
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.