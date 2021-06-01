Во вторник, 1 июня, состоялся товарищеский поединок, в котором сборная Словакии сыграла вничью с национальной командой Болгарии (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Словакия — Болгария — 1:1
Голы: Бенеш, 27 — Илиев, 9
События матча
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Ласло Бенеш (Словакия).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Атанас Илиев (Болгария).
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Источник — Футбол 1/2/3
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