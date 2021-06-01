Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Мячи Саккари летели как камни»

21-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала поражение от Марии Саккари на Ролан Гаррос.

«Сейчас я расстроена. Я не думаю о том, что сложилось не так после 9 гейма в первом сете (у Завацкой были скрытые сетболы). Просто я знаю, что когда у меня появляются шансы, их надо использовать. Я понимала, что если я выиграю этот гейм, то уже не отдам инициативу. Но, к сожалению, я его не выиграла. Очень жаль, что сейчас я не могу подавать первым мячом, сегодня первая подача была нужна мне как никогда. Чего мне хотеть, играя вторым мячом против соперницы из топ-20? Этим я ей не доставлю трудностей. Дальше я чувствовала, как она давила на меня, ее мячи летели как камни, она принимала глубоко и неудобно. В защите у меня не получалось ответить настолько хорошо, чтобы потом перейти в атаку. Было тяжело психологически выдержать этот напор, что я не могу физически где-то добавить, не могу где-то потерпеть. Я понимала, что делать, иногда просто не получалось это реализовать.

Однозначно, я вижу, в чем есть разница с теннисистками из топ-20. Это точно физический аспект. У Саккари тяжелые удары, подача сумасшедшая. Психологически я видела, что она была не очень стабильна, что она нервничала, даже играя против меня. Но после первого сета она взяла инициативу в свои руки и, можно сказать, добила меня. Концентрация у игроков из топ-20 всегда высокая, несмотря на эти спады, они все равно остаются в игре.

В целом я сейчас чувствую себя все лучше и лучше. Это здорово! В матче я практически забыла о том, что есть проблемы, хотя почему-то очень заболела спина во время игры. Посмотрим еще, но я планирую играть в Боле. Я забыла заявиться в квалификацию, но я третья в альтернативе в основу (смеется). Я очень хочу поехать, потому что я чувствую уверенность в своем теннисе, и как только я добавлю еще физически, то будет еще больше уверенности. Я чувствую, что могу сейчас хорошо выступать на дальнейших турнирах», — отметила Завацкая.