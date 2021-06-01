Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Мячи Саккари летели как камни»

Украинская теннисистка рассказала о своем поражении на Ролан Гаррос

  • 01.06.2021 23:13
  • 624 просмотра
  • 1 комментарий
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Мячи Саккари летели как камни»
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала поражение от Марии Саккари на Ролан Гаррос.

«Сейчас я расстроена. Я не думаю о том, что сложилось не так после 9 гейма в первом сете (у Завацкой были скрытые сетболы). Просто я знаю, что когда у меня появляются шансы, их надо использовать. Я понимала, что если я выиграю этот гейм, то уже не отдам инициативу. Но, к сожалению, я его не выиграла. Очень жаль, что сейчас я не могу подавать первым мячом, сегодня первая подача была нужна мне как никогда. Чего мне хотеть, играя вторым мячом против соперницы из топ-20? Этим я ей не доставлю трудностей. Дальше я чувствовала, как она давила на меня, ее мячи летели как камни, она принимала глубоко и неудобно. В защите у меня не получалось ответить настолько хорошо, чтобы потом перейти в атаку. Было тяжело психологически выдержать этот напор, что я не могу физически где-то добавить, не могу где-то потерпеть. Я понимала, что делать, иногда просто не получалось это реализовать.

Однозначно, я вижу, в чем есть разница с теннисистками из топ-20. Это точно физический аспект. У Саккари тяжелые удары, подача сумасшедшая. Психологически я видела, что она была не очень стабильна, что она нервничала, даже играя против меня. Но после первого сета она взяла инициативу в свои руки и, можно сказать, добила меня. Концентрация у игроков из топ-20 всегда высокая, несмотря на эти спады, они все равно остаются в игре.

В целом я сейчас чувствую себя все лучше и лучше. Это здорово! В матче я практически забыла о том, что есть проблемы, хотя почему-то очень заболела спина во время игры. Посмотрим еще, но я планирую играть в Боле. Я забыла заявиться в квалификацию, но я третья в альтернативе в основу (смеется). Я очень хочу поехать, потому что я чувствую уверенность в своем теннисе, и как только я добавлю еще физически, то будет еще больше уверенности. Я чувствую, что могу сейчас хорошо выступать на дальнейших турнирах», — отметила Завацкая.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности