ФОТО. Красавица жена Реброва отдыхает на турецком пляже

Анна Реброва, супруга 46-летнего украинского тренера Сергея Реброва, отдыхает в турецком Кемере.
Фото с местного пляжа Анна опубликовала в Instagram.
Ранее Сергей Ребров покинул пост главного тренера «Ференцвароша». Специалист может возглавить клуб «Аль-Айн» из ОАЭ.
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Источник — Instagram
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