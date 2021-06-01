Сборная Северной Македонии сыграла вничью с национальной командой Словении (1:1) в товарищеском поединке.
На Евро-2020, который стартует 11 июня, сборная Северной Македонии сыграет в одной группе с Украиной.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Северная Македония — Словения — 1:1
Голы: Элмас, 55 — Чрнигой, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Домен Чрнигой (Словения).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Северная Македония).
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Источник — Футбол 1/2/3
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