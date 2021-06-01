Стало известно, сколько Анчелотти будет зарабатывать в Реале

Известный журналист Фабрицио Романо поделился подробностями возвращения 61-летнего итальянского специалиста Карло Анчелотти на пост главного тренера мадридского «Реала».

«Контракт подписан до июня 2024 года («Реал» сообщил о соглашении сроком на три года — прим. ред.). Зарплата — €6 миллионов за сезон. Пинтус и Давиде Анчелотти входят в штаб. Лукас Васкес продлил контракт до 2024 года. Отступные за досрочное расторжение контракта с «Эвертоном» согласованы», — написал Романо.