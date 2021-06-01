Стало известно, сколько Анчелотти будет зарабатывать в Реале

Зарплата итальянского тренера в мадридском клубе составит €6 миллионов за сезон

  • 01.06.2021 20:50
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Стало известно, сколько Анчелотти будет зарабатывать в Реале
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный журналист Фабрицио Романо поделился подробностями возвращения 61-летнего итальянского специалиста Карло Анчелотти на пост главного тренера мадридского «Реала».

«Контракт подписан до июня 2024 года («Реал» сообщил о соглашении сроком на три года — прим. ред.). Зарплата — €6 миллионов за сезон. Пинтус и Давиде Анчелотти входят в штаб. Лукас Васкес продлил контракт до 2024 года. Отступные за досрочное расторжение контракта с «Эвертоном» согласованы», — написал Романо.

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Источник — Twitter

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