Источник: В Динамо знали, что Шевченко отцепит Леднева и Сироту

В киевском «Динамо» загодя знали, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не включит в окончательную заявку на Евро-2020 Богдана Леднева и Александра Сироту.

«О том, что Шевченко «отцепит» от Евро-2020 Леднева и Сироту, в клубе знали еще вчера. Эту информацию мы осознанно не оглашали, ибо предстоял еще один тренировочный день сборной. Какие-либо рассуждения по обоим излишни, наши молодые игроки в своем клубе тоже не являются основными, и их вызов был определенным авансом. Ну ничего, зато у нас есть Судаков», — пишет канал «Динамо Киев Inside».