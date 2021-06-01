Источник: В Динамо знали, что Шевченко отцепит Леднева и Сироту

Молодые футболисты не являются основными игроками и в киевском клубе

  • 01.06.2021 20:35
  • 3000 просмотров
  • 11 комментариев
Источник: В Динамо знали, что Шевченко отцепит Леднева и Сироту
© УАФ. Денис Попов и Богдан Леднев

В киевском «Динамо» загодя знали, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не включит в окончательную заявку на Евро-2020 Богдана Леднева и Александра Сироту.

«О том, что Шевченко «отцепит» от Евро-2020 Леднева и Сироту, в клубе знали еще вчера. Эту информацию мы осознанно не оглашали, ибо предстоял еще один тренировочный день сборной. Какие-либо рассуждения по обоим излишни, наши молодые игроки в своем клубе тоже не являются основными, и их вызов был определенным авансом. Ну ничего, зато у нас есть Судаков», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

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Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 21:22
    0
    Вовремя дожди пошли хоть пердаки не так гореть будут!
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 01.06.2021 21:20
    -1
    ну на справді там Марлос зайняв місце Лєднєва а не Судаков... хоть я б і Марлоса не брав...
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    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.06.2021 21:10
    +1
    sergio_terry, 01.06.2021 21:04
    Да чего Вы на Судакова бочку катите? Это Шева и его жополижество рыжей жопы. На месте Судакова мог оказаться каждый (только из шахтера)
    В принципе логично, если не Судаков был бы условный Сикан или Вакула, Бондаренко....
    Ссылка
    bonv
      bonv, 01.06.2021 21:08
    +4
    тонко
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.06.2021 21:06
    +2
    Ну ничего, зато у нас есть Судаков»
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 01.06.2021 21:04
    +3
    Да чего Вы на Судакова бочку катите? Это Шева и его жополижество рыжей жопы. На месте Судакова мог оказаться каждый (только из шахтера)
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 01.06.2021 21:02
    0
    Павел СН, 01.06.2021 20:59
    ​шева говорив,для того,щоб потрапити в зб.Украини треба бути гравцем ОСНОВНОГОскладу. Питання: при чому тут Судаков????????????ytyt
    Ну не неси зерню...
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 01.06.2021 21:01
    +4
    -_-ENJOY, 01.06.2021 20:55
    Ой, пля... негоже ещё и вам бомбить
    Повесьте 🧯 в редакции
    Ой Пля , как ты везде успеваешь???
    Живёшь на этом сайте?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 01.06.2021 20:59
    +1
    ​шева говорив,для того,щоб потрапити в зб.Украини треба бути гравцем ОСНОВНОГОскладу. Питання: при чому тут Судаков????????????ytyt
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 01.06.2021 20:59
    +2
    ​шева говорив,для того,щоб потрапити в зб.Украини треба бути гравцем ОСНОВНОГОскладу. Питання: при чому тут Судаков????????????ytyt
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 20:55
    -5
    Ой, пля... негоже ещё и вам бомбить
    Повесьте 🧯 в редакции
    Ссылка
    bonv
      bonv, 01.06.2021 21:08
    +4
    тонко
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 01.06.2021 21:01
    +4
    -_-ENJOY, 01.06.2021 20:55
    Ой, пля... негоже ещё и вам бомбить
    Повесьте 🧯 в редакции
    Ой Пля , как ты везде успеваешь???
    Живёшь на этом сайте?
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 01.06.2021 21:04
    +3
    Да чего Вы на Судакова бочку катите? Это Шева и его жополижество рыжей жопы. На месте Судакова мог оказаться каждый (только из шахтера)
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.06.2021 21:06
    +2
    Ну ничего, зато у нас есть Судаков»
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 01.06.2021 20:59
    +2
    ​шева говорив,для того,щоб потрапити в зб.Украини треба бути гравцем ОСНОВНОГОскладу. Питання: при чому тут Судаков????????????ytyt
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 01.06.2021 21:10
    +1
    sergio_terry, 01.06.2021 21:04
    Да чего Вы на Судакова бочку катите? Это Шева и его жополижество рыжей жопы. На месте Судакова мог оказаться каждый (только из шахтера)
    В принципе логично, если не Судаков был бы условный Сикан или Вакула, Бондаренко....
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 01.06.2021 20:59
    +1
    ​шева говорив,для того,щоб потрапити в зб.Украини треба бути гравцем ОСНОВНОГОскладу. Питання: при чому тут Судаков????????????ytyt
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 21:22
    0
    Вовремя дожди пошли хоть пердаки не так гореть будут!
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 01.06.2021 21:02
    0
    Павел СН, 01.06.2021 20:59
    ​шева говорив,для того,щоб потрапити в зб.Украини треба бути гравцем ОСНОВНОГОскладу. Питання: при чому тут Судаков????????????ytyt
    Ну не неси зерню...
    Ссылка
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