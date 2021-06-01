Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Коваленко нужно время. Но все в его руках»

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением об адаптации в итальянской команде 25-летнего украинского хавбека Виктора Коваленко.
«Ему нужно время, но я думаю, что будут сборы, восстановится после травмы, и все в его руках. Это были первые полгода адаптации к требованиям Мистера, он подтянет язык, он устал. Видно, что он стал более коммуникабельным. С этим проблем нет.
У него был отпуск в «Шахтере», а у нас сезон продолжался. Конечно, когда все ребята физически готовы, тяжело заиграть в «Аталанте» сразу. Не так легко сразу приспособиться к футболу Гасперини.
Ты должен что-то менять в себе, потому что требования в сборной и в клубе отличаются. Ты должен уметь перестраиваться. Многие вещи он не может делать в «Аталанте», которые он делал в «Шахтере», — считает Малиновский.
Коваленко провел всего три минуты на поле после перехода в «Аталанту» из донецкого «Шахтера» минувшей зимой.
Ранее сообщалось, что Коваленко пропустит Евро-2020 из-за травмы.
Источник — Футбол 1/2/3
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ему нужно в во вторую лигу
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