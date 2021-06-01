Президент Ла Лиги: «УЕФА может исключить Реал и Барселону из ЛЧ»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оценил поведение «Реала» и «Барселоны», которые до сих пор не вышли из Суперлиги:

«Реал» и «Барселона» действуют на нервы европейскому футболу. Теперь упоминают о спасении футбола. Суперлига – давняя мечта Переса, это не связано с коронавирусом, как нас пытаются убедить.

Концепция не умерла. Перес хочет, чтобы все вращалось вокруг больших клубов, а остальные были для массовки, стояли на коленях.

Я думаю, что UEFA может исключить из Лиги чемпионов следующего сезона «Реал Мадрид» и «Барселону». Пока они не смогли зарегистрировать своё участие в ближайшем розыгрыше турнира».

Ранее сообщалось о том, что УЕФА открыл дело против трех клубов Суперлиги.