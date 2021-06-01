Лидер сборной Венгрии пропустит Евро-2020

Лидер и главная звезда сборной Венгрии Доминик Соболсаи пропустит Евро-2020. Он не успевает восстановиться после травмы, которую получил еще в конце прошлого года.

В январе Собослаи перешел из «Зальцбурга» в «РБ Лейпциг», но пока что так и не сыграл ни одного матча за свой новый клуб из-за травмы.

На Евро-2020 Венгрия попала в «группу смерти» к Португалии, Франции и Германии. В нынешнем сезоне на счету Собослаи 9 голов и 11 ассистов в 22 матчах за «Зальцбург» во всех турнира.