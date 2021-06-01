Гарбинье МУГУРУСА: «Я не очень хорошо себя чувствовала»

Гарбинье Мугуруса прокомментировала поражение от Марты Костюк в первом раунде Ролан Гаррос-2021:

«В физическом плане я не очень хорошо себя чувствовала, ведь во втором сете сильно болела спина. На тренировке все было в порядке, но во время игры я не нашла ритм. Это странный грунтовый сезон, ведь покрытие мне нравится, а форму я так и не набрала.

Раньше это влияло на меня сильнее, а сейчас я быстро переверну страницу и пойду дальше, ведь мне нужны положительные эмоции. Я весь грунтовый сезон готовилась ради хорошего выступления здесь, и сегодня был неудачный день, но я не собираюсь себя казнить за то, что средне сыграла.

На меня влиял тот факт, что я не смогла провести много матчей. В Риме я сыграла две игры на не очень высоком уровне. Мне не хватило физической формы, подвижности, а соперницы были быстрее меня».