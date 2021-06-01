Гарбинье МУГУРУСА: «Я не очень хорошо себя чувствовала»

Испанская теннисистка – о поражении от Марты Костюк

  • 01.06.2021 18:25
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Гарбинье МУГУРУСА: «Я не очень хорошо себя чувствовала»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса прокомментировала поражение от Марты Костюк в первом раунде Ролан Гаррос-2021:

«В физическом плане я не очень хорошо себя чувствовала, ведь во втором сете сильно болела спина. На тренировке все было в порядке, но во время игры я не нашла ритм. Это странный грунтовый сезон, ведь покрытие мне нравится, а форму я так и не набрала.

Раньше это влияло на меня сильнее, а сейчас я быстро переверну страницу и пойду дальше, ведь мне нужны положительные эмоции. Я весь грунтовый сезон готовилась ради хорошего выступления здесь, и сегодня был неудачный день, но я не собираюсь себя казнить за то, что средне сыграла.

На меня влиял тот факт, что я не смогла провести много матчей. В Риме я сыграла две игры на не очень высоком уровне. Мне не хватило физической формы, подвижности, а соперницы были быстрее меня».

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Источник — Mundo Deportivo

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