Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Теперь хочется с Динамо что-нибудь выиграть в Европе»

Хавбек доволен тем, что клуб заранее предложил продлить контракт

  • 01.06.2021 18:14
  • 980 просмотров
  • 22 комментария
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Теперь хочется с Динамо что-нибудь выиграть в Европе»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал продление контракта с киевским клубом.

«Мне было приятно, что клуб предложил мне новый контракт, я долго не думал и сразу согласился. И клуб, и меня все устроило, поэтому мы быстро поставили подписи. До истечения моего предыдущего контракта оставалось еще достаточно времени, поэтому мне вдвойне приятно, что «Динамо» заблаговременно предложило мне продлить сотрудничество. Это значит, что клубу я не безразличен – это для меня гораздо важнее, чем финансовая составляющая».

«В течение четырех ближайших лет в «Динамо», хочется что-нибудь выиграть в Европе, пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и заявить о себе на международном уровне».

«А в Украине будем стараться побеждать во всех соревнованиях, в которых принимаем участие, как удалось сделать в этом году, когда мы выиграли все три турнира – чемпионат, Кубок и Суперкубок», - сказал Буяльский.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Frankov11
      Frankov11, 01.06.2021 19:41
    -2
    Не придумало еще УЕФА такой турнир,который муSSарня смогла бы выиграть.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 01.06.2021 19:15
    +1
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:27
    Что то!? Ну разве что в лотерею
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 18:56
    0
    _Funny_Cat, 01.06.2021 18:28
    Ржавые , ваши выигрыши ртом Лиги Чемпионов выглядят ещё более нелепо
    Нелепо это 4 года подряд смотреть лч по тв)
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 18:54
    0
    Максимум на что можно рассчитывать это на одну победу в группе лч!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:45
    0
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:41
    Ага с Сергеем Супоневым))) rip
    Было дело, давно уж нет его
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 18:41
    -1
    dd dent, 01.06.2021 18:38
    Наш звёздный час?!
    Ага с Сергеем Супоневым))) rip
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:39
    +2
    DV, 01.06.2021 18:38
    А как нам всем хочется!....чтобы кто-нибудь из наших выиграл что-нибудь в Европе!.....
    Последний раз днепр был реальным претендентом, давненько, жаль не смогли взять на прощание
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:38
    +2
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:37
    как раз наш случай и шанс
    Наш звёздный час?!
    Ссылка
    DV
      DV, 01.06.2021 18:38
    +2
    А как нам всем хочется!....чтобы кто-нибудь из наших выиграл что-нибудь в Европе!.....
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 18:37
    -1
    dd dent, 01.06.2021 18:32
    Неа, но есть чуйка шо шлак какой-то
    как раз наш случай и шанс
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:33
    0
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:32
    Ну хотя бы там в финале сыграть
    Вкладывали бы $, то и в ле хотя б можно было бы
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:32
    +3
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:31
    Ты вообще разбирался шо это за Кубок!?
    Неа, но есть чуйка шо шлак какой-то
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 18:32
    -2
    dd dent, 01.06.2021 18:29
    Есть же ещё 1 новый говеный кубок, как туда попадать будут не глядел ещё? Если из лч/ле или ...
    Ну хотя бы там в финале сыграть
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 18:31
    -2
    dd dent, 01.06.2021 18:29
    Есть же ещё 1 новый говеный кубок, как туда попадать будут не глядел ещё? Если из лч/ле или ...
    Ты вообще разбирался шо это за Кубок!?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:29
    +2
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:27
    Что то!? Ну разве что в лотерею
    Есть же ещё 1 новый говеный кубок, как туда попадать будут не глядел ещё? Если из лч/ле или ...
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 01.06.2021 18:28
    -1
    Ржавые , ваши выигрыши ртом Лиги Чемпионов выглядят ещё более нелепо
    Ссылка
    -_-ENJOY
    online
      -_-ENJOY, 01.06.2021 18:27
    -4
    Что то!? Ну разве что в лотерею
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 01.06.2021 18:26
    +2
    мріяти не заважають нікому
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 01.06.2021 18:25
    0
    це настільки нереально ...невже мйому самому не смішно ?така конкуренція ..Де Динамо і де все мішки Європи і суперклубюи ,які теж саме хочуть кожний рік
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:24
    0
    _Funny_Cat, 01.06.2021 18:21
    Как минимум для этого нужны 2-3 трансфера уровня Вербича
    тогда может и покусались бы в ЛЕ
    Если будет посев из 4-й корзины то не факт шо и 3-ее место выйдет в лч занять, а вообще шо то чуйка шо Лада опять какая-то мб с трансферами
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:32
    +3
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:31
    Ты вообще разбирался шо это за Кубок!?
    Неа, но есть чуйка шо шлак какой-то
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:39
    +2
    DV, 01.06.2021 18:38
    А как нам всем хочется!....чтобы кто-нибудь из наших выиграл что-нибудь в Европе!.....
    Последний раз днепр был реальным претендентом, давненько, жаль не смогли взять на прощание
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:38
    +2
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:37
    как раз наш случай и шанс
    Наш звёздный час?!
    Ссылка
    DV
      DV, 01.06.2021 18:38
    +2
    А как нам всем хочется!....чтобы кто-нибудь из наших выиграл что-нибудь в Европе!.....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:29
    +2
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:27
    Что то!? Ну разве что в лотерею
    Есть же ещё 1 новый говеный кубок, как туда попадать будут не глядел ещё? Если из лч/ле или ...
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 01.06.2021 18:26
    +2
    мріяти не заважають нікому
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 01.06.2021 19:15
    +1
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:27
    Что то!? Ну разве что в лотерею
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 18:56
    0
    _Funny_Cat, 01.06.2021 18:28
    Ржавые , ваши выигрыши ртом Лиги Чемпионов выглядят ещё более нелепо
    Нелепо это 4 года подряд смотреть лч по тв)
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 01.06.2021 18:54
    0
    Максимум на что можно рассчитывать это на одну победу в группе лч!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:45
    0
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:41
    Ага с Сергеем Супоневым))) rip
    Было дело, давно уж нет его
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:33
    0
    -_-ENJOY, 01.06.2021 18:32
    Ну хотя бы там в финале сыграть
    Вкладывали бы $, то и в ле хотя б можно было бы
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 01.06.2021 18:25
    0
    це настільки нереально ...невже мйому самому не смішно ?така конкуренція ..Де Динамо і де все мішки Європи і суперклубюи ,які теж саме хочуть кожний рік
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 18:24
    0
    _Funny_Cat, 01.06.2021 18:21
    Как минимум для этого нужны 2-3 трансфера уровня Вербича
    тогда может и покусались бы в ЛЕ
    Если будет посев из 4-й корзины то не факт шо и 3-ее место выйдет в лч занять, а вообще шо то чуйка шо Лада опять какая-то мб с трансферами
    Ссылка
    Dominik
      Dominik, 01.06.2021 18:20
    0
    ТВОИ СЛОВА-ДО БОГА!!! УДАЧИ!
    Ссылка
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