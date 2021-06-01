Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Теперь хочется с Динамо что-нибудь выиграть в Европе»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал продление контракта с киевским клубом.

«Мне было приятно, что клуб предложил мне новый контракт, я долго не думал и сразу согласился. И клуб, и меня все устроило, поэтому мы быстро поставили подписи. До истечения моего предыдущего контракта оставалось еще достаточно времени, поэтому мне вдвойне приятно, что «Динамо» заблаговременно предложило мне продлить сотрудничество. Это значит, что клубу я не безразличен – это для меня гораздо важнее, чем финансовая составляющая».

«В течение четырех ближайших лет в «Динамо», хочется что-нибудь выиграть в Европе, пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и заявить о себе на международном уровне».

«А в Украине будем стараться побеждать во всех соревнованиях, в которых принимаем участие, как удалось сделать в этом году, когда мы выиграли все три турнира – чемпионат, Кубок и Суперкубок», - сказал Буяльский.