Роджер ФЕДЕРЕР: «Я бы хотел сыграть на Олимпиаде»

Швейцарец не уверен, что отправится в Токио

  • 01.06.2021 17:08
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  • 1 комментарий
Роджер ФЕДЕРЕР: «Я бы хотел сыграть на Олимпиаде»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер оценил вероятность своего участия в Олимпиаде в Токио:

«У меня двоякое мнение. Я бы хотел сыграть. Я бы хотел, чтобы во всем мире ситуация была такой, что даже не приходилось бы обсуждать, будет ли Олимпиада, сыграю я или нет.

Я хочу, надеюсь и мечтаю об участии в Играх. Но это должно быть разумно для меня, моей команды, семьи и страны. Я все еще хочу посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие пару месяцев».

Вчера Федерер с победы стартовал на Ролан Гаррос-2021.

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Источник — ATP Tour

(3 голоса)

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Комментарии
    ass36
      ass36, 01.06.2021 17:10
    -5
    Старый маразматик, какая тебе ещё Олимпиада с лазорета и так не вылазя.
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