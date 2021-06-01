Роджер ФЕДЕРЕР: «Я бы хотел сыграть на Олимпиаде»

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер оценил вероятность своего участия в Олимпиаде в Токио:

«У меня двоякое мнение. Я бы хотел сыграть. Я бы хотел, чтобы во всем мире ситуация была такой, что даже не приходилось бы обсуждать, будет ли Олимпиада, сыграю я или нет.

Я хочу, надеюсь и мечтаю об участии в Играх. Но это должно быть разумно для меня, моей команды, семьи и страны. Я все еще хочу посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие пару месяцев».

Вчера Федерер с победы стартовал на Ролан Гаррос-2021.