Роджер ФЕДЕРЕР: «Я бы хотел сыграть на Олимпиаде»

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер оценил вероятность своего участия в Олимпиаде в Токио:
«У меня двоякое мнение. Я бы хотел сыграть. Я бы хотел, чтобы во всем мире ситуация была такой, что даже не приходилось бы обсуждать, будет ли Олимпиада, сыграю я или нет.
Я хочу, надеюсь и мечтаю об участии в Играх. Но это должно быть разумно для меня, моей команды, семьи и страны. Я все еще хочу посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие пару месяцев».
Вчера Федерер с победы стартовал на Ролан Гаррос-2021.
Источник — ATP Tour
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