Ролан Гаррос. Федерер стартовал с уверенной победы

Сегодня Роджер Федерер в первом раунде Ролан Гаррос-2021 встречался с Денисом Истоминым. Для швейцарца это был первый матч на Открытом чемпионате Франции с 2019 года.
Федерер одержал уверенную победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 35 минут.
1-й раунд
Денис Истомин (Узбекистан) – Роджер Федерер (Швейцария, 8) – 2:6, 4:6, 3:6
Во втором раунде Федерер сыграет с победителем матча между Марином Чиличем и Артуром Риндеркнехом.
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Источник — Sport.ua
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