Ролан Гаррос. Федерер стартовал с уверенной победы

Сегодня Роджер Федерер в первом раунде Ролан Гаррос-2021 встречался с Денисом Истоминым. Для швейцарца это был первый матч на Открытом чемпионате Франции с 2019 года.

Федерер одержал уверенную победу в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 35 минут.

1-й раунд

Денис Истомин (Узбекистан) – Роджер Федерер (Швейцария, 8) – 2:6, 4:6, 3:6

Во втором раунде Федерер сыграет с победителем матча между Марином Чиличем и Артуром Риндеркнехом.