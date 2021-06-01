Эден АЗАР: «Опечален уходом Зидана»

Полузащитник «Реала» Эден Азар прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера команды:

«Я опечален его уходом. Он знает, что я восхищаюсь им. Я провел с ним два замечательных года. Я в долгу перед ним за то, что не дал ему больше».