Один из лидеров сборной Чили может пропустить Копа Америка

Полузащитник «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль сдал положительный тест на коронавирус и вчера был госпитализирован. Состояние здоровья игрока не известно.
Теперь участие Видаля в Копа Америка, который стартует 13 июня, под вопросом. Хавбек точно пропустит ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022 против Аргентины и Боливии.
В нынешнем сезоне на счету Видаля 2 гола и 2 ассиста в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что «Интер» выставил Видаля на трансфер.
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Источник — L'Equipe
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