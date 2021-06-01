Один из лидеров сборной Чили может пропустить Копа Америка

Артуро Видаль подхватил коронавирус

  • 01.06.2021 16:24
  • 163 просмотра
  • 1 комментарий
Один из лидеров сборной Чили может пропустить Копа Америка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артуро Видаль

Полузащитник «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль сдал положительный тест на коронавирус и вчера был госпитализирован. Состояние здоровья игрока не известно.

Теперь участие Видаля в Копа Америка, который стартует 13 июня, под вопросом. Хавбек точно пропустит ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022 против Аргентины и Боливии.

В нынешнем сезоне на счету Видаля 2 гола и 2 ассиста в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что «Интер» выставил Видаля на трансфер.

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Источник — L'Equipe

(1 голос)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 01.06.2021 16:33
    0
    Капец повний!!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 01.06.2021 16:33
    0
    Капец повний!!!
    Ссылка
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