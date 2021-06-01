Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что открывала игровой день и победила»

Украинка прокомментировала успешный старт на крупном турнире

  • 01.06.2021 16:31
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Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что открывала игровой день и победила»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Осеан Бабель в первом круге Ролан Гаррос.

«Во-первых, я рада, что смогла сыграть матч на этой арене, что открывала здесь игровой день. Сегодня отличная погода, на трибунах есть болельщики. И вдвойне приятно из-за того, что я выиграла этот матч».

«Что бы я посоветовала свой 17-летней сопернице? Нужен опыт, конечно же. Думаю, она впервые играла на таком корте, это был её первый матч в основе на турнирах Большого Шлема и тут еще твоя первая соперница - это шестая ракетка мира. Это очень тяжело. Я помню себя в такой же ситуации, как сильно я нервничала. Она отлично показала себя, во втором сете заиграла активнее и тем самым усложнила мне задачу».

«Что я могу сказать зрителям на французском? «Merci beaucoup». (большое спасибо). Это всё. Конечно, это моя обязанность выучить французский, но разговаривать на нем на публике мне труднее, чем играть в теннис (смеется)», - сказала Свитолина.

Во втором круге украинка сразится с Энн Ли.

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Источник — Большой теннис Украины

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