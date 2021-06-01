ВИДЕО. Свитолина поддержала Монфиса трогательным посланием

Сегодня Элина Свитолина в первом раунде Ролан Гаррос-2021 в двух сетах обыграла Осеан Бабель – 6:2, 7:5.
После матча украинка оставила на камере трогательное послание своему жениху Гаэлю Монфису:
You heard her, @Gael_Monfils! 🥰@ElinaSvitolina | #RolandGarros pic.twitter.com/kbkdl19zyG— Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2021
«Вперед, Гаэль!», - написала Свитолина.
Сам Монфис сегодня в первом раунде Ролан Гаррос играет с испанцем Альбертом Рамосом.
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Источник — Twitter
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