Серена УИЛЬЯМС: «Осака? Я бывала в таких ситуациях»

Легендарная американка – о снятии Наоми Осаки с Ролан Гаррос

  • 01.06.2021 15:36
  • 1009 просмотров
  • 2 комментария
Серена УИЛЬЯМС: «Осака? Я бывала в таких ситуациях»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Серена Уильямс прокомментировала решение Наоми Осаки сняться с Ролан Гаррос-2021:

«Я бывала в ситуациях, когда мне было очень сложно входить в зал. Но это сделало меня сильнее.

Я сочувствую Наоми. Я бы хотела ее обнять, потому что знаю, каково это. Я бывала в таких ситуациях.

Конечно, мы разные, все люди разные. У меня толстая кожа. У других – тонкая. Все разные, все по-разному реагируют. Нужно просто дать ей возможность разобраться в ситуации так, как она считает нужным. Думаю, она старается».

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(5 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 01.06.2021 16:32
    +1
    Розмовляти із журналістами? Не для того ця квіточка розквіла )))
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.06.2021 16:29
    0
    Крокодил заговорив про шкіру...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 01.06.2021 16:32
    +1
    Розмовляти із журналістами? Не для того ця квіточка розквіла )))
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.06.2021 16:29
    0
    Крокодил заговорив про шкіру...
    Ссылка
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