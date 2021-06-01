Серена УИЛЬЯМС: «Осака? Я бывала в таких ситуациях»

Серена Уильямс прокомментировала решение Наоми Осаки сняться с Ролан Гаррос-2021:

«Я бывала в ситуациях, когда мне было очень сложно входить в зал. Но это сделало меня сильнее.

Я сочувствую Наоми. Я бы хотела ее обнять, потому что знаю, каково это. Я бывала в таких ситуациях.

Конечно, мы разные, все люди разные. У меня толстая кожа. У других – тонкая. Все разные, все по-разному реагируют. Нужно просто дать ей возможность разобраться в ситуации так, как она считает нужным. Думаю, она старается».