МЕТРЕВЕЛИ: «Зарплата Де Дзерби в разы меньше некоторых тренеров Шахтера»

Эксперт заявил, что итальянский специалист приехал в Украину не за деньгами

  • 01.06.2021 14:50
  • 1093 просмотра
  • 1 комментарий
МЕТРЕВЕЛИ: «Зарплата Де Дзерби в разы меньше некоторых тренеров Шахтера»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели отреагировал на слова журналиста Игоря Цыганыка, который ранее заявил, что Де Дзерби приехал в Украину только за деньгами.

«С удивлением прочитал комментарий нашего коллеги по поводу Де Дзерби и магии больших заработков в «Шахтере». 
Не думаю, что Игорь в совершенстве владеет вопросом. 

Во первых, Де Дзерби один из самых молодых и талантливых тренеров Европы, работавший в элитной лиге и добившийся с очень скромной командой впечатляющих достижений. 

Стиль игры его команды в Серии А современный и очень схожий со стилем игры «Шахтера». Но, при этом, на мой взгляд, более прогрессивный и трендовый, основанный на тотальном прессинге и контроле мяча. Команда Де Дзерби хороша в игре и с мячом и без него. Как раз то редкое сочетание, недостающее «Шахтеру». 

Во вторых, зарплата Де Дзерби в разы меньше чем у некоторых тренеров, ранее работавших в «Шахтере», и то что «Шахтер» предложил в четыре раза больше чем «Фиорентина», это неправда. Разница значительно меньше.

Многие знают, что у меня приятельские отношения со спортивным директором «Фиорентины» Даниэле Праде. Главное, в чем «Фиорентина» не смогла убедить Де Дзерби, это в уверенности в Лиге чемпионов и вообще попадания в зону еврокубков.  А как вы понимаете, для молодого и амбициозного тренера, это одна из главных мотиваций. 

И на конец. Когда то, про Луческу тоже говорили, что он приехал в Украину заработать деньжат, а сейчас, через 16 лет,  ты его рекомендуешь главному конкуренту «Шахтера»

Так что, Игорь, присмотрись и к этому новому главному тренеру горняков и возможно лет через 15-20 ты его снова сможешь порекомендовать своим друзьям», - написал Метревели в Facebook.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби попросил купить защитника, которым интересуется «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 01.06.2021 15:17
    0
    Как говорят у нас в Одессе - не смешите мои тапочки...Только человек, совершенно далекий от футбольных реалий, и не только в Украине, может такое сморозить - для него деньги не главное,он готов работать с командой за тарелку чечевичной похлебки...Ну,ну...Филантропы в футболе вымерли как вид еще в конце 60-х прошлого столетия.Сейчас любой тренер и 5 минут,даже детскую команду, без оплаты тренировать не будет. А тем более - в Шахтере, где теневые зарплаты достигают космических ( как для Украины) размеров. Для налогов ему будут начислять по минимуму,а в бумажном мешке - всю остальную разницу ....Свою зарплату все тренеры держат в глубоком секрете,кому нужны проблемы с налоговой и бандитами... М.Маркевич может поделиться опытом отбора криминалитетом "честно" заработанных денег...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 01.06.2021 15:12
    +1
    Бред какой, чего еще можно было ожидать от экспертов больного футбола. Луческу получал 3,5 млн в 2015, Фонсека на втором контракте 4 млн. В разы это сколько, 750 тысяч? Не ну 3 млн это в разы меньше Фонсеки, в 1,33 разы Переехал короче по мнению этого грузына на ту же зарплату что была у него в топ чемпионате поднимать украинский футбол, святой человек этот итальянец
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 01.06.2021 15:12
    +1
    Бред какой, чего еще можно было ожидать от экспертов больного футбола. Луческу получал 3,5 млн в 2015, Фонсека на втором контракте 4 млн. В разы это сколько, 750 тысяч? Не ну 3 млн это в разы меньше Фонсеки, в 1,33 разы Переехал короче по мнению этого грузына на ту же зарплату что была у него в топ чемпионате поднимать украинский футбол, святой человек этот итальянец
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 01.06.2021 15:17
    0
    Как говорят у нас в Одессе - не смешите мои тапочки...Только человек, совершенно далекий от футбольных реалий, и не только в Украине, может такое сморозить - для него деньги не главное,он готов работать с командой за тарелку чечевичной похлебки...Ну,ну...Филантропы в футболе вымерли как вид еще в конце 60-х прошлого столетия.Сейчас любой тренер и 5 минут,даже детскую команду, без оплаты тренировать не будет. А тем более - в Шахтере, где теневые зарплаты достигают космических ( как для Украины) размеров. Для налогов ему будут начислять по минимуму,а в бумажном мешке - всю остальную разницу ....Свою зарплату все тренеры держат в глубоком секрете,кому нужны проблемы с налоговой и бандитами... М.Маркевич может поделиться опытом отбора криминалитетом "честно" заработанных денег...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности