МЕТРЕВЕЛИ: «Зарплата Де Дзерби в разы меньше некоторых тренеров Шахтера»

Эксперт программы «Великий футбол» Михаил Метревели отреагировал на слова журналиста Игоря Цыганыка, который ранее заявил, что Де Дзерби приехал в Украину только за деньгами.

«С удивлением прочитал комментарий нашего коллеги по поводу Де Дзерби и магии больших заработков в «Шахтере».

Не думаю, что Игорь в совершенстве владеет вопросом.

Во первых, Де Дзерби один из самых молодых и талантливых тренеров Европы, работавший в элитной лиге и добившийся с очень скромной командой впечатляющих достижений.

Стиль игры его команды в Серии А современный и очень схожий со стилем игры «Шахтера». Но, при этом, на мой взгляд, более прогрессивный и трендовый, основанный на тотальном прессинге и контроле мяча. Команда Де Дзерби хороша в игре и с мячом и без него. Как раз то редкое сочетание, недостающее «Шахтеру».

Во вторых, зарплата Де Дзерби в разы меньше чем у некоторых тренеров, ранее работавших в «Шахтере», и то что «Шахтер» предложил в четыре раза больше чем «Фиорентина», это неправда. Разница значительно меньше.

Многие знают, что у меня приятельские отношения со спортивным директором «Фиорентины» Даниэле Праде. Главное, в чем «Фиорентина» не смогла убедить Де Дзерби, это в уверенности в Лиге чемпионов и вообще попадания в зону еврокубков. А как вы понимаете, для молодого и амбициозного тренера, это одна из главных мотиваций.

И на конец. Когда то, про Луческу тоже говорили, что он приехал в Украину заработать деньжат, а сейчас, через 16 лет, ты его рекомендуешь главному конкуренту «Шахтера»

Так что, Игорь, присмотрись и к этому новому главному тренеру горняков и возможно лет через 15-20 ты его снова сможешь порекомендовать своим друзьям», - написал Метревели в Facebook.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби попросил купить защитника, которым интересуется «Динамо».