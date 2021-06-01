Андрей ПЯТОВ: «Трубин знает, что просто не будет. Я намерен бороться»

Опытный вратарь рассчитывает снова стать основным

  • 01.06.2021 14:22
  • 1208 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Трубин знает, что просто не будет. Я намерен бороться»
© shakhtar.com

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал продление контракта с клубом на два года. Опытный игрок надеется снова стать основным в команде.

– Андрей, поздравляем с продлением контракта. 14 сезонов в «Шахтере»! Помнишь, какое по счету это соглашение?
– Не помню! Честно говоря, не считал. Для меня главное, что это – мой родной клуб, он для меня как семья. Это уже больше чем клуб, это в сердце.

– Какие сейчас эмоции? Были ли какие-то особенности или сложности в этот раз, когда принималось решение?
– Нет, клуб сделал предложение, я – думал. Рад, что «Шахтер» предложил мне продлить контракт на два сезона. Для меня это очень важно и почетно, значит, в меня верят. В то же время я со своей стороны сказал клубу, что для меня это не контракт ради контракта, а нечто большее. И я готов бороться за место в составе. Конкуренция повышает уровень, а главное – идет на пользу команде. Шансы у всех равны, тем более в команду пришел новый тренер. Планы и амбиции у клуба наивысшие. И я надеюсь, что своими опытом и игрой помогу «Шахтеру». Все, что от меня зависит, я буду делать, а выбор – за тренером.

– Мы видели «Сассуоло» Де Дзерби, то, как действует вратарь при розыгрыше мяча от ворот, как 11-й полевой. Была ли какая-то коммуникация с новым тренером? Возможно, свои соображения он передал через руководство?
– Все мы профессионалы и принимаем видение наставника, который требует от футболистов соблюдения определенных принципов, а наше дело – выполнять. Это самое главное. Мне нравится, когда тренер приходит с амбициями, со своим видением и требованиями. Сегодня футбол такой, что вратари должны хорошо играть ногами. Будем знакомиться, понимать тот стиль, который хочет видеть Мистер, и вместе делать все ради победы клуба.
 
– Насколько психологически сложным или необычным получился для тебя прошедший сезон?
– Было много нюансов, но в любом случае он принес опыт. Я же не расслаблялся. У нас была конкуренция, и Толя тому подтверждение – он получил свой шанс, воспользовался им и играл заслуженно. И справедливо был признан футболистом года. Полностью его заслуга, но на это также влияет и конкуренция. Я рад, что появились вратари из Академии, ведь у нас и еще есть перспективные ребята. Будем стараться развиваться дальше. Я и сам тоже развиваюсь. Мы с Толей общаемся каждый день, он знает: просто не будет. Есть конкуренция, в которой мы будем оба расти.

– Одно время и Долганский не играл в «Ворскле», когда ты проводил первые сезоны на высшем уровне, а потом снова играл…
– Главное, чтобы было здоровье, силы и желание. Если есть мотивация и стремление, будет и рост. Когда этого уже нет, нужно сказать честно: спасибо, я заканчиваю. Но у меня пока все отлично. Тем более это новый контракт и новые вызовы, которые заставляют меня еще больше работать. Я готов к серьезной конкуренции.

– Определенность немного раскрепостит перед Евро в плане работы?
– Конечно. Когда есть определенность, контракт продлен, нет никаких лишних беспокойств. Благо у нас с клубом было абсолютно спокойное взаимопонимание. Мы просто никак не приходили к чему-то общему, но в итоге все сложилось хорошо, друг друга поняли и довольны.

– Теперь официально есть все шансы опередить Михаила Соколовского и выйти на второе место в списке гвардейцев клуба.
– На самом деле я никогда не ставлю задачи кого-то перегнать. Главное – играть! Играть и добиваться результата, чтобы «Шахтер» побеждал. Если мы будем побеждать, будут и рекорды биться. Но это уже второй план. Самое важное – чтобы «Шахтер» вернулся на победный путь.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 01.06.2021 15:13
    0
    Ага, цілий рік було видно, як боровся. Вся його надія на те, що Де Дзербі по-іншому подивиться на питання воротарів, як Каштрі
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 01.06.2021 14:46
    +1
    Удачи Андрею! Хотелось бы чтоб он догнал Соколовского по количеству игр.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 01.06.2021 14:34
    +1
    Видимо Андрею предложили контракт с понижением зарплаты, а он думал соглашаться или нет.
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 01.06.2021 14:46
    +1
    Удачи Андрею! Хотелось бы чтоб он догнал Соколовского по количеству игр.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 01.06.2021 14:34
    +1
    Видимо Андрею предложили контракт с понижением зарплаты, а он думал соглашаться или нет.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 01.06.2021 15:13
    0
    Ага, цілий рік було видно, як боровся. Вся його надія на те, що Де Дзербі по-іншому подивиться на питання воротарів, як Каштрі
    Ссылка
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