Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «О трансфере в Интер никакой конкретики не было»

Украинский хавбек прокомментировал трансферные слухи

  • 01.06.2021 13:46
  • 832 просмотра
  • 5 комментариев
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «О трансфере в Интер никакой конкретики не было»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал об интересе к своей персоне со стороны «Интера».

Напомним, что в январе сообщалось, что «Интер» хочет купить Малиновского.

«В футболе так случается, когда есть предложение от большого клуба, ты просто не можешь отказать. Конечно, хочется сделать шаг вперед и попробовать сыграть на этом уровне. Футбольная жизнь – она одна и, возможно, через год такой возможности не будет, поэтому, если не попробовать – будешь жалеть. Если не получится, это уже другой вопрос, все зависит от меня.

Я не задумывался о возможном переходе в АПЛ, главное было – завершить хорошо чемпионат, подготовиться к Евро и сейчас самое главное – это хорошо сыграть на чемпионате Европы.

Мог бы стать чемпионом Италии в составе «Интера»? Не согласен, не было никакой конкретики. Скауты ведут многих футболистов, но ко мне никто не обращался и никто не общался по контрактным вопросам. Ничего не было.

После одного матча главный тренер «Интера» Антонио Конте мне сказал, что хорошая игра и все. Я не знаю, возможно, кто-то общался с моими агентами, но до меня такая информация не доходила. Значит, никакой конкретики не было», - сказал Малиновский в интервью проекту BurBuzz.

Ранее Малиновский сообщил, что ему требуется операция.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 01.06.2021 15:17
    0
    Враховуючи що пішов тренер і якщо дійсно у них проблеми з грошима то зараз це зовсім не клуб іншого рівня
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 14:17
    +1
    Igrok4, 01.06.2021 14:16
    А нельзя все интервью в одной новости опубликовать??
    Нет.
    Ссылка
    Igrok4
      Igrok4, 01.06.2021 14:16
    +1
    А нельзя все интервью в одной новости опубликовать??
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 14:04
    +2
    Если у них проблемы с $ и грядёт распродажа, да и цена в 35 у него +\- то какой там принтер
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 13:54
    0
    Если прижился в аталанте то не факт шо стоит дергаться, а то ещё на лавку попадёт, мало ли
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 14:04
    +2
    Если у них проблемы с $ и грядёт распродажа, да и цена в 35 у него +\- то какой там принтер
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 14:17
    +1
    Igrok4, 01.06.2021 14:16
    А нельзя все интервью в одной новости опубликовать??
    Нет.
    Ссылка
    Igrok4
      Igrok4, 01.06.2021 14:16
    +1
    А нельзя все интервью в одной новости опубликовать??
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 01.06.2021 15:17
    0
    Враховуючи що пішов тренер і якщо дійсно у них проблеми з грошима то зараз це зовсім не клуб іншого рівня
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 13:54
    0
    Если прижился в аталанте то не факт шо стоит дергаться, а то ещё на лавку попадёт, мало ли
    Ссылка
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