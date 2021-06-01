Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «О трансфере в Интер никакой конкретики не было»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал об интересе к своей персоне со стороны «Интера».

Напомним, что в январе сообщалось, что «Интер» хочет купить Малиновского.

«В футболе так случается, когда есть предложение от большого клуба, ты просто не можешь отказать. Конечно, хочется сделать шаг вперед и попробовать сыграть на этом уровне. Футбольная жизнь – она одна и, возможно, через год такой возможности не будет, поэтому, если не попробовать – будешь жалеть. Если не получится, это уже другой вопрос, все зависит от меня.

Я не задумывался о возможном переходе в АПЛ, главное было – завершить хорошо чемпионат, подготовиться к Евро и сейчас самое главное – это хорошо сыграть на чемпионате Европы.

Мог бы стать чемпионом Италии в составе «Интера»? Не согласен, не было никакой конкретики. Скауты ведут многих футболистов, но ко мне никто не обращался и никто не общался по контрактным вопросам. Ничего не было.

После одного матча главный тренер «Интера» Антонио Конте мне сказал, что хорошая игра и все. Я не знаю, возможно, кто-то общался с моими агентами, но до меня такая информация не доходила. Значит, никакой конкретики не было», - сказал Малиновский в интервью проекту BurBuzz.

Ранее Малиновский сообщил, что ему требуется операция.