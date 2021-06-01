Полиция взорвала подозрительное авто в районе проведения Ролан Гаррос

Матчи на одном из центральных кортов начались с задержкой

  • 01.06.2021 12:34
  • 1073 просмотра
  • 4 комментария
Полиция взорвала подозрительное авто в районе проведения Ролан Гаррос
© Ролан Гаррос

Французская полиция обнаружила подозрительный автомобиль, припаркованный в районе проведения Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
По информации журналистки Тиффани Хенн RMC Sport, жителей района эвакуировали, а машина была взорвана.
 
Также сообщается, что матчи на корте имени Симоны Матье из-за этого начались с задержкой. Первым запуском там играют Ричардас Беранкис и Юго Юмбер.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Muskrat2
      Muskrat2, 01.06.2021 13:35
    0
    adidas77, 01.06.2021 12:56
    Жесть, кто то просто припарковал машину недалеко от кортов.
    А её того...
    Да уж, в интересное время мы живём!
    У них нет культа ширпотреба.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 01.06.2021 13:13
    +1
    Полиция увидела Жигуль,не могла понять что это такое,приняли решение взорвать
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 01.06.2021 12:56
    +1
    Жесть, кто то просто припарковал машину недалеко от кортов.
    А её того...
    Да уж, в интересное время мы живём!
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 01.06.2021 12:52
    0
    Який-небудь Поль ЛяРуа, який бухав і тому залишив машину щоб не отримати штраф:
    -Ви там ахрєнєлі чи що?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 01.06.2021 13:13
    +1
    Полиция увидела Жигуль,не могла понять что это такое,приняли решение взорвать
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 01.06.2021 12:56
    +1
    Жесть, кто то просто припарковал машину недалеко от кортов.
    А её того...
    Да уж, в интересное время мы живём!
    Ссылка
    Muskrat2
      Muskrat2, 01.06.2021 13:35
    0
    adidas77, 01.06.2021 12:56
    Жесть, кто то просто припарковал машину недалеко от кортов.
    А её того...
    Да уж, в интересное время мы живём!
    У них нет культа ширпотреба.
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 01.06.2021 12:52
    0
    Який-небудь Поль ЛяРуа, який бухав і тому залишив машину щоб не отримати штраф:
    -Ви там ахрєнєлі чи що?
    Ссылка
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