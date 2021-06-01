Полиция взорвала подозрительное авто в районе проведения Ролан Гаррос

Французская полиция обнаружила подозрительный автомобиль, припаркованный в районе проведения Открытого чемпионата Франции по теннису.



По информации журналистки Тиффани Хенн RMC Sport, жителей района эвакуировали, а машина была взорвана.



Также сообщается, что матчи на корте имени Симоны Матье из-за этого начались с задержкой. Первым запуском там играют Ричардас Беранкис и Юго Юмбер.