Полиция взорвала подозрительное авто в районе проведения Ролан Гаррос

Французская полиция обнаружила подозрительный автомобиль, припаркованный в районе проведения Открытого чемпионата Франции по теннису.
По информации журналистки Тиффани Хенн RMC Sport, жителей района эвакуировали, а машина была взорвана.
Также сообщается, что матчи на корте имени Симоны Матье из-за этого начались с задержкой. Первым запуском там играют Ричардас Беранкис и Юго Юмбер.
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Источник — Twitter
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А её того...
Да уж, в интересное время мы живём!
А её того...
Да уж, в интересное время мы живём!
-Ви там ахрєнєлі чи що?
А её того...
Да уж, в интересное время мы живём!
А её того...
Да уж, в интересное время мы живём!
-Ви там ахрєнєлі чи що?
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