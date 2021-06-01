4-й тур
Николаев
2 : 1
Волынь
30.05.2021, FT

Николаев – Волынь – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Первой лиги Украины

  • 01.06.2021 11:10
  • 190 просмотров
  • 1 комментарий
Николаев – Волынь – 2:1. Видео голов и обзор матча
© МФК Николаев

В перенесенном матче 4-го тура Первой лиги Украины «Николаев» на своем поле обыграл луцкую «Волынь» со счетом 2:1.

События матча
66' ГОЛ ! Мяч забил Сиаваш Хагназари (Волынь).
62' ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Николаев).
36' ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Николаев).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.06.2021 11:37
    +1
    чего в обзоре нет действий луцких костоломов, драки и красных карточек?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.06.2021 11:37
    +1
    чего в обзоре нет действий луцких костоломов, драки и красных карточек?
    Ссылка
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