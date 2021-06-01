В перенесенном матче 4-го тура Первой лиги Украины «Николаев» на своем поле обыграл луцкую «Волынь» со счетом 2:1.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Сиаваш Хагназари (Волынь).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Николаев).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Николаев).
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Источник — Sport.ua
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