Николаев переиграл Волынь, вышел на 4-е место и претендует на выход в УПЛ

30 мая прошли два перенесенных поединка Первой лиги чемпионата Украины.
«Прикарпатье» победило «Авангард» (3:1) и ушло от опасной зоны вылета.
«Николаев» переиграл «Волынь» (2:1), вышел на 4-е место и претендует на выход в УПЛ.
За два тура до конца на последнюю путевку в УПЛ претендуют «Металлист 1925» (53 очка), «Николаев» (52), «Агробизнес» (51).
Первая лига, 30 мая
«Николаев» – «Волынь» Луцк — 2:1
Голы: Кушниренко, 33, 56 – Хагназари, 66.
Удаление: Приймак, 90+5 (Волынь).
«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Авангард» Краматорск – 3:1
Голы: Барчук, 34, Сондей, 42, Цюцюра, 64 (пен) – Похитайло, 62.
Нереализованный пенальти: Барчук, 29 (Прикарпатье).
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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