4-й тур
Николаев
2 : 1
Волынь
30.05.2021, FT

Николаев переиграл Волынь, вышел на 4-е место и претендует на выход в УПЛ

30 мая прошли два перенесенных поединка Первой лиги чемпионата Украины

  • 30.05.2021 19:25
  • 1644 просмотра
  • 5 комментариев
Николаев переиграл Волынь, вышел на 4-е место и претендует на выход в УПЛ
© МФК Николаев

30 мая прошли два перенесенных поединка Первой лиги чемпионата Украины.

«Прикарпатье» победило «Авангард» (3:1) и ушло от опасной зоны вылета.

«Николаев» переиграл «Волынь» (2:1), вышел на 4-е место и претендует на выход в УПЛ.

За два тура до конца на последнюю путевку в УПЛ претендуют «Металлист 1925» (53 очка), «Николаев» (52), «Агробизнес» (51).

Первая лига, 30 мая

«Николаев» – «Волынь» Луцк — 2:1

Голы: Кушниренко, 33, 56 – Хагназари, 66.

Удаление: Приймак, 90+5 (Волынь).

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Авангард» Краматорск  3:1

Голы: Барчук, 34, Сондей, 42, Цюцюра, 64 (пен) – Похитайло, 62.

Нереализованный пенальти: Барчук, 29 (Прикарпатье).

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 20:25
    0
    Кремень не тот, что был когда то. Но вдруг таки лягут костьми... Это было бы весело потом в Первой лиге одной группы. Ведь её же собирались разделить, как и Вторую.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 30.05.2021 20:07
    0
    Что будет, если через 2 года в УПЛ окажутся Металлист 1925 и Металлист? Произойдет слияние или смена названия?
    Ссылка
    Yury Velykykh
      Yury Velykykh, 30.05.2021 19:42
    +2
    Александр Шевченко, 30.05.2021 19:39
    Николаев? Ну Ок, пускай будут, только не эти упоротые цифры 1925, они нафиг не кому не всрались в премьер лиге
    А ты ,значит,отождествляешь себя с УПЛ,засранец?
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 30.05.2021 19:40
    -2
    Хотя лучше чтобы гроза шлака Агро вышел, было бы интересное противостояние, интересно было бы посмотреть, справился бы Дзерби с агро или нет?))
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 30.05.2021 19:39
    -5
    Николаев? Ну Ок, пускай будут, только не эти упоротые цифры 1925, они нафиг не кому не всрались в премьер лиге
    Ссылка
    Yury Velykykh
      Yury Velykykh, 30.05.2021 19:42
    +2
    Александр Шевченко, 30.05.2021 19:39
    Николаев? Ну Ок, пускай будут, только не эти упоротые цифры 1925, они нафиг не кому не всрались в премьер лиге
    А ты ,значит,отождествляешь себя с УПЛ,засранец?
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 30.05.2021 20:25
    0
    Кремень не тот, что был когда то. Но вдруг таки лягут костьми... Это было бы весело потом в Первой лиге одной группы. Ведь её же собирались разделить, как и Вторую.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 30.05.2021 20:07
    0
    Что будет, если через 2 года в УПЛ окажутся Металлист 1925 и Металлист? Произойдет слияние или смена названия?
    Ссылка
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