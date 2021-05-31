В перенесенном матче 15-го тура Первой лиги Украины «Прикарпатье» из Ивано-Франковска обыграло краматорский «Авангард» со счетом 3:1.
События матча
|64'
|ГОЛ ! С пенальти забил Василий Цюцюра (Прикарпатье).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Павел Похитайло (Авангард Кр).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Сондей (Прикарпатье).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Барчук (Прикарпатье).
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Источник — Sport.ua
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