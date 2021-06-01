Роман ЯРЕМЧУК: «Было бы хуже, если бы нас носили на руках»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о подготовке к чемпионату Европы.



«Приехав в национальную команду, я увидел прекрасную атмосферу. Все ребята предельно сконцентрированы на работе — наша сборная серьезно и профессионально готовится к такому турниру. Настроение у всех хорошее. Каждый буквально живет этим Евро, хочет туда попасть, сыграть там и дать позитивные эмоции всей нашей стране и болельщикам. Да, последние четыре матча мы сыграли вничью, и это не очень хорошо. Но было бы хуже, если бы мы всех выносили, и нас носили бы на руках. А так — все находятся в тонусе. Могу сказать только одно: с такой работой, которая сейчас ведется, результат непременно придет.



Немаловажно, что мы не стоим на месте как команда. Много перемен в тактическом плане, тренеры хотят сделать нас вариативными. В этом смысле сборная делает следующий шаг, и такое разнообразие должно помочь на Евро. Нужно прогрессировать, быть непредсказуемыми для противника. Нам интересны все эти новые схемы, мы положительно реагируем на новинки тренерского штаба. Слушаем его и полностью доверяем», – сказал Яремчук.

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