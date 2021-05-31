Роман ЯРЕМЧУК: «В настоящий момент я игрок сборной Украины. Точка»

Нападающий сборной Украины – о возможном трансфере в летнее межсезонье

  • 31.05.2021 10:40
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Роман ЯРЕМЧУК: «В настоящий момент я игрок сборной Украины. Точка»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своем восстановлении после травмы, подвел итоги сезона и поделился планами на будущее.
 
— Рома, как проходит твоя реабилитация после повреждения, полученного в последнем туре чемпионата Бельгии?
— Спасибо, уже все хорошо. С сегодняшнего дня приступаю к работе в общей группе с командой. Считаю, что мне сильно повезло, что в том поединке, с «Мехеленом», я вовремя попросил замену и избежал очень серьезной травмы. Но теперь уже не о чем переживать. Начал делать спринты, боль прошла.
 
— Как оцениваешь сезон для «Гента»?
— Как провальный. В концовке мы, конечно, чуть выровняли ситуацию и завоевали путевку в Лигу конференций, но в целом, это был далеко не самый удачный год. Позитив есть, но того, что было в начале сезона, нельзя было допускать.
 
— Ты остался доволен своей результативностью?
— Конечно, я счастлив, что у меня получается забивать. Как и любой нападающий. Важно, чтобы голы приносили очки команде.
 
— На Евро-2020 ты точно поедешь игроком «Гента»?
— Не хочу об этом говорить. В настоящий момент я игрок сборной Украины. Точка. Сейчас вообще не думаю о клубе, моя концентрация только здесь, в сборной. На звонки с незнакомых номеров вообще не отвечаю – только бы меня никто не отвлекал от подготовки к чемпионату Европы…  

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Источник — zbirna.com

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