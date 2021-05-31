Роман ЯРЕМЧУК: «В настоящий момент я игрок сборной Украины. Точка»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своем восстановлении после травмы, подвел итоги сезона и поделился планами на будущее.



— Рома, как проходит твоя реабилитация после повреждения, полученного в последнем туре чемпионата Бельгии?

— Спасибо, уже все хорошо. С сегодняшнего дня приступаю к работе в общей группе с командой. Считаю, что мне сильно повезло, что в том поединке, с «Мехеленом», я вовремя попросил замену и избежал очень серьезной травмы. Но теперь уже не о чем переживать. Начал делать спринты, боль прошла.



— Как оцениваешь сезон для «Гента»?

— Как провальный. В концовке мы, конечно, чуть выровняли ситуацию и завоевали путевку в Лигу конференций, но в целом, это был далеко не самый удачный год. Позитив есть, но того, что было в начале сезона, нельзя было допускать.



— Ты остался доволен своей результативностью?

— Конечно, я счастлив, что у меня получается забивать. Как и любой нападающий. Важно, чтобы голы приносили очки команде.



— На Евро-2020 ты точно поедешь игроком «Гента»?

— Не хочу об этом говорить. В настоящий момент я игрок сборной Украины. Точка. Сейчас вообще не думаю о клубе, моя концентрация только здесь, в сборной. На звонки с незнакомых номеров вообще не отвечаю – только бы меня никто не отвлекал от подготовки к чемпионату Европы…