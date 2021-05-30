Форвард сборной Украины тренируется по индивидуальной программе

Роману Яремчуку пока нельзя работать с мячом

  • 30.05.2021 12:32
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Форвард сборной Украины тренируется по индивидуальной программе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украина готовится к финальной части Евро-2020. Национальная команда тренируется в эти дни без главного тренера Андрея Шевченко и защитника Александра Зинченко.

Команда пребывает в отличном настроении, накануне поздравив с днем рождения защитника сборной Украины Виталия Миколенко.

Все работают по полной программе, кроме одного футболиста. После приезда в сборную по индивидуальной программе, без работы с мячом, занимается нападающий «Гента» Роман Яремчук.

В первые дни сбора для него работа ограничивается индивидуальными пробежками. Впрочем, тренерский и медицинский штаб рассчитывают, что вскоре нападающий приступит к работе в общей группе, но вряд ли сможет принять участие в контрольном матче со сборной Северной Ирландии, который состоится 3 июня в Днепре.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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