Форвард сборной Украины тренируется по индивидуальной программе

Сборная Украина готовится к финальной части Евро-2020. Национальная команда тренируется в эти дни без главного тренера Андрея Шевченко и защитника Александра Зинченко.

Команда пребывает в отличном настроении, накануне поздравив с днем рождения защитника сборной Украины Виталия Миколенко.

Все работают по полной программе, кроме одного футболиста. После приезда в сборную по индивидуальной программе, без работы с мячом, занимается нападающий «Гента» Роман Яремчук.

В первые дни сбора для него работа ограничивается индивидуальными пробежками. Впрочем, тренерский и медицинский штаб рассчитывают, что вскоре нападающий приступит к работе в общей группе, но вряд ли сможет принять участие в контрольном матче со сборной Северной Ирландии, который состоится 3 июня в Днепре.