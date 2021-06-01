Контракт Тухеля с Челси автоматически продлен до 2024 года

Стороны решили воспользоваться опцией в соглашении

  • 01.06.2021 10:51
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Контракт Тухеля с Челси автоматически продлен до 2024 года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Контракт «Челси» с главным тренером клуба Томасом Тухелем автоматически продлен до 2024 года после победы в Лиге чемпионов.

По данным источника, стороны решили воспользоваться опцией в контракте и автоматически пролонгировали соглашение на год.

Дело в том, что агент Тухеля, Олаф Мейнкинг, прописал в первоначальном контракте с «Челси» до 2023 года пункт об автоматическом продлении договора до 2024 года в случае победы в Лиге чемпионов.

Тухель возглавил «Челси» в конце января этого года после отставки Фрэнка Лэмпарда.

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Источник — Bild

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