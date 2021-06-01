Марта КОСТЮК: «Победа над Мугурусой – самая осознанная для меня»

Украинская теннисистка – о выигрыше первого матча на Ролан Гаррос

  • 01.06.2021 10:08
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Марта КОСТЮК: «Победа над Мугурусой – самая осознанная для меня»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
«Перед матчем мои друзья, которые встречались с ней, и тренеры давали мне советы, как играть с Мугурусой. Я никогда не играла с ней, не тренировалась и не знала, какие прилетают от неё мячи. Но я была так хорошо подготовлена, что это однозначно было одним из ключевых факторов для победы, как и моя агрессивная игра. Какую роль в моей команде выполняет Риккардо Пьятти? Он консультирует меня еще с прошлого года. Он нереальный тренер с огромным опытом, большой любовью к спорту. Это очень заряжает и возвращает любовь к игре.
 
Сегодня мне понравился мой уровень тенниса, даже когда я проигрывала во втором сете, я все равно продолжала играть активно. Это самая осознанная победа для меня, но я стараюсь не делать из неё какое-то большое событие. Я уверена, что в будущем, если у меня будет все в порядке со здоровьем, таких побед будет много. Я очень довольна своим выступлением, но работа еще не закончена. Через два дня у меня будет следующий матч», – сказала Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

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