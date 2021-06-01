Катарина Завацкая – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

  • 01.06.2021 09:53
  • 671 просмотр
  • 3 комментария
Катарина Завацкая – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Первого июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) продолжит борьбу в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого круга основы украинка, которая преодолела квалификационный барьер, сразится против семнадцатой сеяной Марией Саккари из Греции (№18 WTA). Встреча пройдет на корте №14 первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
Во втором круге победительница встречи сразится против Ясмине Паолини из Италии или Штефани Фёгеле из Швейцарии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 01.06.2021 10:57
    0
    Publius, 01.06.2021 10:17
    Дуже хочеться, щоб і ця наша дівчина перемогла, але якось не дуже в це віриться.
    Ага, тоже скажу на фарт, что не очень верится.
    Также я писал перед матчем Мугуруса - Костюк
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 01.06.2021 10:17
    +3
    Дуже хочеться, щоб і ця наша дівчина перемогла, але якось не дуже в це віриться.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 01.06.2021 10:13
    +3
    Катаріна вперед до перемоги,Ангеліна і Марта показали тобі шлях!
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 01.06.2021 10:17
    +3
    Дуже хочеться, щоб і ця наша дівчина перемогла, але якось не дуже в це віриться.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 01.06.2021 10:13
    +3
    Катаріна вперед до перемоги,Ангеліна і Марта показали тобі шлях!
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 01.06.2021 10:57
    0
    Publius, 01.06.2021 10:17
    Дуже хочеться, щоб і ця наша дівчина перемогла, але якось не дуже в це віриться.
    Ага, тоже скажу на фарт, что не очень верится.
    Также я писал перед матчем Мугуруса - Костюк
    Ссылка
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