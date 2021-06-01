Катарина Завацкая – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) продолжит борьбу в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга основы украинка, которая преодолела квалификационный барьер, сразится против семнадцатой сеяной Марией Саккари из Греции (№18 WTA). Встреча пройдет на корте №14 первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
Во втором круге победительница встречи сразится против Ясмине Паолини из Италии или Штефани Фёгеле из Швейцарии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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