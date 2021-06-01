Элина Свитолина – Осеан Бабель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга украинка, посеянная под пятым номером, сразится против Осеан Бабель из Франции (№1111 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Встреча пройдет на корте имени Филиппа Шатрие первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
Во втором круге победительница встречи сразится против Энн Ли из США или Маргариты Гаспарян из России.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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Але треба віддати належне організаторам, які кидають свою молодь в бій. Безвідносно Світоліной. Хто зна, що з тієї дівчини вийде, але Філіп Шатріє у 17 років вона запам'ятає назавжди.
Але треба віддати належне організаторам, які кидають свою молодь в бій. Безвідносно Світоліной. Хто зна, що з тієї дівчини вийде, але Філіп Шатріє у 17 років вона запам'ятає назавжди.
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