Элина Свитолина – Осеан Бабель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Ролан Гаррос

  • 01.06.2021 09:28
  • 1004 просмотра
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Осеан Бабель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первого июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче первого круга украинка, посеянная под пятым номером, сразится против Осеан Бабель из Франции (№1111 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард. Встреча пройдет на корте имени Филиппа Шатрие первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
Во втором круге победительница встречи сразится против Энн Ли из США или Маргариты Гаспарян из России.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sashamar
      Sashamar, 01.06.2021 10:24
    +2
    У цієї Бабель зовсім нема кредитної історії. Найвище досягнення - четверте коло на минулому юніорському РГ, програла молодшій Кудерметовой. А так перше-друге коло п'ятнадцятитисячників.
    Але треба віддати належне організаторам, які кидають свою молодь в бій. Безвідносно Світоліной. Хто зна, що з тієї дівчини вийде, але Філіп Шатріє у 17 років вона запам'ятає назавжди.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 01.06.2021 10:24
    +2
    У цієї Бабель зовсім нема кредитної історії. Найвище досягнення - четверте коло на минулому юніорському РГ, програла молодшій Кудерметовой. А так перше-друге коло п'ятнадцятитисячників.
    Але треба віддати належне організаторам, які кидають свою молодь в бій. Безвідносно Світоліной. Хто зна, що з тієї дівчини вийде, але Філіп Шатріє у 17 років вона запам'ятає назавжди.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности