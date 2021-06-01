В перенесенном матче 1-го тура Первой лиги Украины ровенский «Верес» на выезде обыграл киевскую «Оболонь» со счетом 2:0.
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Солдат (Верес).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (Верес).
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Источник — Sport.ua
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