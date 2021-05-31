Верес всухую обыграл Оболонь

В понедельник, 31 мая, состоялся перенесенный поединок 1-го тура Первой лиги Украины, в котором «Верес» на выезде обыграл «Оболонь» со счетом 2:0. В составе «Вереса» забитыми голами отметились Пасич и Солдат.
После 28-ми сыгранных туров «Верес» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 62 очка. Команда уже обеспечила себе место в УПЛ в следующем сезоне.
«Оболонь» — «Верес» — 0:2
Голы: Пасич, 14, Солдат, 64
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Источник — Sport.ua
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