Жоан ЛАПОРТА: «Мы думаем по поводу Кумана, нужно уважать его контракт»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о главном тренере команды Рональде Кумане.
«Я уже говорил, что мы думаем по поводу Кумана. Необходимо оценить, что получилось хорошо в прошлом сезоне, а что — нет. Нам был нужен период затишья. Через неделю или дней десять мы снова встретимся, но мы поддерживаем связь с Куманом.
Наше желание состоит в том, чтобы уважать контракт. Переговоры с Куманом проходят хорошо. Время на раздумья было нам необходимо. Мы говорили Куману, что пытаемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь такого игрока в составе своей команды», — сказал Лапорта.
Напомним, что контракта Кумана с «Барселоной» истекает летом 2022 года.
Ранее «Барселона» подписала форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Источник — Marca
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