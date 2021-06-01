Жоан ЛАПОРТА: «Мы думаем по поводу Кумана, нужно уважать его контракт»

Президент «Барселоны» высказался о тренере

  • 01.06.2021 04:48
  • 188 просмотров
  • 0 комментариев
Жоан ЛАПОРТА: «Мы думаем по поводу Кумана, нужно уважать его контракт»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о главном тренере команды Рональде Кумане.

«Я уже говорил, что мы думаем по поводу Кумана. Необходимо оценить, что получилось хорошо в прошлом сезоне, а что — нет. Нам был нужен период затишья. Через неделю или дней десять мы снова встретимся, но мы поддерживаем связь с Куманом.

Наше желание состоит в том, чтобы уважать контракт. Переговоры с Куманом проходят хорошо. Время на раздумья было нам необходимо. Мы говорили Куману, что пытаемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь такого игрока в составе своей команды», — сказал Лапорта.

Напомним, что контракта Кумана с «Барселоной» истекает летом 2022 года.

Ранее «Барселона» подписала форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности