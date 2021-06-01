Жоан ЛАПОРТА: «Мы думаем по поводу Кумана, нужно уважать его контракт»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о главном тренере команды Рональде Кумане.

«Я уже говорил, что мы думаем по поводу Кумана. Необходимо оценить, что получилось хорошо в прошлом сезоне, а что — нет. Нам был нужен период затишья. Через неделю или дней десять мы снова встретимся, но мы поддерживаем связь с Куманом.

Наше желание состоит в том, чтобы уважать контракт. Переговоры с Куманом проходят хорошо. Время на раздумья было нам необходимо. Мы говорили Куману, что пытаемся подписать Агуэро. Любой тренер хотел бы иметь такого игрока в составе своей команды», — сказал Лапорта.

Напомним, что контракта Кумана с «Барселоной» истекает летом 2022 года.

Ранее «Барселона» подписала форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.