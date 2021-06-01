ФОТО. Довольная Марта Костюк показывает язык после победы над Мугурусой

Марта Костюк в первом раунде Ролан Гаррос-2021 в двух сетах сенсационно обыграла Гарбинье Мугурусу – 6:1, 6:4.
После победы украинка выложила несколько фото в Instagram.
«Вот это день!», - подписала пост Костюк.
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Источник — Sport.ua
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