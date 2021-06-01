Игроки сборной Бельгии вакцинировались перед Евро-2020

Футболисты сборной Бельгии 31 мая приняли вакцины от вируса Covid-19. Пресс-служба национальной команды выложила фото игроков, которые были вакцинированы.
Напомним, что сборная Бельгии на Евро-2020 выступит в группе В, где сыграет с командами России, Дании и Финляндии.
Ранее сообщалось, что Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии накануне Евро-2020.
Safe and sound. ✅ pic.twitter.com/a9Cdbp0NZ2— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 31, 2021
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Источник — Sport.ua
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