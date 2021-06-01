Игроки сборной Бельгии вакцинировались перед Евро-2020

Футболисты сборной Бельгии 31 мая приняли вакцины от вируса Covid-19. Пресс-служба национальной команды выложила фото игроков, которые были вакцинированы.

Напомним, что сборная Бельгии на Евро-2020 выступит в группе В, где сыграет с командами России, Дании и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии накануне Евро-2020.