Анчелотти может вернуться в Реал

Карло Анчелотти может снова возглавить мадридский «Реал». Мадридский клуб начал переговоры с тренером «Эвертона» четыре дня назад.

В мадридском клубе положительно относятся к идее возвращения Анчелотти. «Эвертон» уже начал поиски замены 61-летнему итальянцу.

Кроме Анчелотти, «Реал» рассматривает кандидатуры Антонио Конте и Рауля Гонсалеса.

Анчелотти уже возглавлял «Реал» в 2013-2015 годах. В 2014 году он выиграл с клубом Лигу чемпионов.