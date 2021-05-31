Анчелотти может вернуться в Реал

Карло Анчелотти может снова возглавить мадридский «Реал». Мадридский клуб начал переговоры с тренером «Эвертона» четыре дня назад.
В мадридском клубе положительно относятся к идее возвращения Анчелотти. «Эвертон» уже начал поиски замены 61-летнему итальянцу.
Кроме Анчелотти, «Реал» рассматривает кандидатуры Антонио Конте и Рауля Гонсалеса.
Анчелотти уже возглавлял «Реал» в 2013-2015 годах. В 2014 году он выиграл с клубом Лигу чемпионов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Cadena Ser
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.