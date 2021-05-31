Анчелотти может вернуться в Реал

Мадридский клуб ищет нового главного тренера

  • 31.05.2021 23:39
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Анчелотти может вернуться в Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Карло Анчелотти может снова возглавить мадридский «Реал». Мадридский клуб начал переговоры с тренером «Эвертона» четыре дня назад.

В мадридском клубе положительно относятся к идее возвращения Анчелотти. «Эвертон» уже начал поиски замены 61-летнему итальянцу.

Кроме Анчелотти, «Реал» рассматривает кандидатуры Антонио Конте и Рауля Гонсалеса.

Анчелотти уже возглавлял «Реал» в 2013-2015 годах. В 2014 году он выиграл с клубом Лигу чемпионов.

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Источник — Cadena Ser

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